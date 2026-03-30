Jiangxi eyaletindeki üniversite eğitimini tamamladıktan sonra iş için Suzhou’ya taşınan Zhang Jin, Yiyang Yaşlılar Evi tarafından açılan sıra dışı bir ilana başvurdu. Şehirde konutu olmayan 35 yaş altı bireyleri hedefleyen program çerçevesinde Zhang, aylık yaklaşık 200 yuan (680 TL) gibi sembolik bir bedel karşılığında kurumda konaklama hakkı kazandı.

GÖNÜLLÜLÜK ESASLI BARINMA MODELİ

1500 kişi kapasiteli tesiste kalan 40 aday arasından seçilen 5 gönüllüden biri olan Zhang, hafta içi normal mesaisine devam ederken hafta sonlarını huzurevi sakinlerine ayırıyor. Genç kadın, belirlenen şartlar uyarınca yaşlılarla iletişim kuruyor, dans ve eğlence organizasyonlarını yönetiyor ve sakinlerin günlük sosyal ihtiyaçlarına destek veriyor.

Kurum yetkilileri, bu modelin gençlerin yüksek yaşam maliyetleri ile yaşlıların yalnızlık sorununu aynı anda çözmeye odaklandığını ifade etti. Şu an kurumda kalan tek gönüllü olan Zhang, huzurevi sakinleriyle kurduğu bağın, büyükşehirdeki yalnızlık ve iş stresiyle başa çıkmasında etkili olduğunu belirtti.

DEMOGRAFİK KRİZE YENİ YAKLAŞIM

Resmi verilere göre Çin nüfusu hızla yaşlanırken, 60 yaş üzerindeki bireyler toplam nüfusun yaklaşık beşte birini oluşturuyor. Yiyang Yaşlılar Evi yönetimi, Zhang Jin ile yürütülen sürecin verimli geçtiğini ve programın kapsamını genişleterek yeni katılımcılar kabul etmeyi planladıklarını duyurdu.

Huzurevi sakinleri ile gençler arasındaki bu etkileşimin, sadece ekonomik bir takas değil, aynı zamanda toplumsal bir rehabilitasyon aracı olarak görüldüğü vurgulanıyor. Zhang’ın bakımını üstlendiği 89 yaşındaki bir huzurevi sakiniyle kurduğu ailevi bağ, projenin insani boyutunun bir örneği olarak kayıt altına alındı.