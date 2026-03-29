Almanya’da gerçekleştirilen son loto çekilişi, tek bir talihliyi ülkenin en büyük ikramiyelerinden birinin sahibi yaparak loto tarihine geçti. Çarşamba günü yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi isabet ettiren tek kişi, 44 milyon 200 bin 989 Euro’luk dev kazancıyla Almanya tarihinin en yüksek dördüncü ikramiyesini kazanmış oldu.

BİLETİ 27 EURO'YA SATIN ALDI

Artı49'da yer alan habere göre, Bavyera Eyalet Loto ve Kumarhane İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, talihli kupon Bavyera’nın Şvaben bölgesindeki bir bayiden yatırıldı. Sadece 27,30 Euro ödenerek yedi kolon üzerinden oynanan "Loto 6’dan 49" kuponu, sahibine multimilyoner olma kapısını araladı.

2029'A KADAR SÜRE TANINDI

Büyük ikramiyenin sahibi henüz ortaya çıkmazken, kuponun anonim olarak oynanması nedeniyle kazananın kimliği gizemini koruyor.

Yetkililer, 2024 başında Orta Frankonya’da kazanılan 48,5 milyon Euro’luk rekorun ardından gelen bu tarihi kazancın sahibine, ikramiyesini teslim alması için 2029 yılının sonuna kadar süre tanındığını hatırlattı. Loto idaresi, bölgedeki tüm oyunculara kuponlarını dikkatle kontrol etmeleri yönünde çağrıda bulundu.