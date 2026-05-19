Dünyanın bir ucundan diğerine yürümek kulağa romantik bir fikir gibi gelebilir. Ancak Karl Bushby için bu, 1998 yılında Şili'nin en güney ucu olan Punta Arenas’ta başlayan ve 28 yıldır devam eden bir yaşam biçimi. Eski bir İngiliz paraşütçü olan Bushby, "Goliath Expedition" adını verdiği bu devasa projeyle, dünyayı kesintisiz adımlarla dolaşan ilk insan olmayı hedefliyor.

KURALLARI SERT BİR YOLCULUĞA ÇIKTI

Bushby’nin yolculuğunu diğer gezginlerden ayıran iki katı kuralı var. Bu kurallardan ilki eve dönene kadar hiç bir motorlu taşıta binerek ilerlemek yok. Yani bir aksilik ile karşılaşması haline araç kullanarak ilerleyemez, sorunu yürüyerek geçmenin yolunu bulmak zorunda. bir diğeri ise yolculuk boyunca ya yürüyecek ya da yüzecek. Başka bir seçeneği ihtimal dahiline bile almıyor.

Bu kurallar, Bushby’yi bazen imkansız görünen seçimler yapmaya zorladı. Örneğin, Kazakistan ile Azerbaycan arasındaki sınırı geçmek için Hazar Denizi'ni 300 kilometre boyunca yüzerek geçti.

BUZ KÜTLELERİ BİLE ONU DURDURAMADI

Haritada gördüğün o uzun yeşil hat, sadece mesafeleri değil, aşılması imkansız görünen coğrafi ve bürokratik engelleri de temsil ediyor:

Darién Geçidi: Panama ve Kolombiya arasındaki balta girmemiş ormanları ve kartellerin bölgesini yürüyerek geçti.

Bering Boğazı: 2006 yılında Alaska'dan Rusya'ya buz kütleleri üzerinde yürüyerek (ve bazen yüzerek) geçti. Bu başarısı onu tarihe geçirdi ancak Rusya'ya kaçak girdiği gerekçesiyle gözaltına alınmasına ve yıllarca vize engellerine takılmasına neden oldu.

Hazar Denizi Geçişi: 2024 yılında, motorlu araç kullanamadığı için Hazar'ı yüzerek geçerek Azerbaycan'a ulaştı.

TÜRKİYE DURAĞI VE SON DÜZLÜK

Bushby, 2025 yılının başlarında Türkiye'ye giriş yaptı. Karadeniz sahili boyunca yürüyerek İstanbul'a ulaştı ve ardından Avrupa'ya geçti. Paylaştığın haritadaki kırmızı hat (Planned Route), yolculuğunun son aşamasını temsil ediyor.

Karl Bushby yolculuğunda edindiği bilgiler ile şu cümleyi kurdu: "Bu dünya göründüğünden çok daha dost canlısı. İnsanların nezaketi, bu yolculuğu tamamlamamdaki en büyük yakıtım oldu."

2026 BİTMEDEN YUVASINA DÖNECEK

Güncel verilere göre, Karl Bushby Avrupa'nın iç kesimlerinde, muhtemelen Fransa topraklarında ilerliyor. Önündeki en büyük engel ise Manş Denizi. Eurotunnel’da yaya geçişi yasak olduğu için, yetkililerden özel izin almayı bekliyor. Eğer izin çıkmazsa, 57 yaşındaki bu inatçı gezginin Manş Denizi'ni de yüzerek geçmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Karl Bushby’nin, başladığı yer olan İngiltere’nin Hull kentine Eylül 2026 civarında ulaşması ve 28 yıllık bu epik yürüyüşü noktalaması bekleniyor.