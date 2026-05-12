Kocaeli merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, internet siteleri üzerinden sahte araç kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eş zamanlı operasyonlarda, 2’sinin başka dosyalardan cezaevinde tutuklu olduğu belirlenen toplam 76 şüpheli gözaltına alındı. 4 ŞÜPHELİ ARANIYOR Soruşturma kapsamında 2 zanlının yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, şüphelilerin internet sitelerinde sahte araç kiralama ilanları oluşturarak çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini belirtti. HESAP HAREKETLERİ 102 MİLYON LİRAYI GEÇTİ Yapılan incelemelerde zanlıların toplam 88 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi. Şüphelilere ait banka hesaplarında ise 102 milyon 537 bin 610 lira 41 kuruşluk para hareketliliği belirlendiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

