Çin merkezli şirket, inşaat teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan "Living Building" (Yaşayan Bina) konseptini, Changsha şehrinde gerçekleştirdiği sıra dışı bir projeyle tanıttı. Şirket, fabrikada üretilen modüler bileşenleri kullanarak 10 katlı bir konut binasının montajını 28 saat 45 dakikada tamamladı.

OTOMOBİL ÜRETİR GİBİ EV İNŞA EDİYORLAR

"Otomobil üretir gibi ev inşa etme" prensibine dayanan sistemde, binanın tüm ana bileşenleri şirketin fabrikasında önceden imal ediliyor. Konteyner boyutlarındaki modüller, katlanabilir yapıları sayesinde standart 40 fitlik konteynerler gibi kara ve deniz yoluyla kolayca sevk edilebiliyor. İnşaat sahasına ulaştırılan bu üniteler, vinçler yardımıyla üst üste dizilerek birbirine cıvatalanıyor. Süreç, sadece mekanik birleştirme ve tesisat (elektrik ve su) bağlantılarının yapılmasından oluşuyor.

KARBON ÇELİĞİNDEN 30 KAT DAHA DİRENÇLİ

Şirketin tescilli "Bcore" paslanmaz çelik levhalarından inşa edilen yapıların, geleneksel betonarme binalara oranla 10 kat daha hafif, ancak 100 kat daha dayanıklı olduğu belirtildi. Bu çelik yapının korozyona karşı karbon çeliğinden 30 kat daha dirençli olduğunu ve 1.000 yılı aşan bir servis ömrü sunduğunu iddia ediyor. Yapısal sağlamlığıyla öne çıkan sistemin, şiddetli depremlere ve tayfunlara karşı tam direnç gösterdiği vurgulanıyor.

KARBON EMİSYONUNU AZALTIYOR

Projede kullanılan 22 cm kalınlığındaki yalıtım tabakası, 3 veya 4 katmanlı cam pencereler ve akıllı ısı geri kazanım sistemleri, enerji tasarrufunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Paylaşılan verilere göre, bu binaların enerji maliyeti geleneksel yapıların 5'te 1'i ile 10'da 1'i arasında değişiyor. Ayrıca inşaat sürecinin fabrikada optimize edilmesi, malzeme israfını ve sahada oluşan karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor.