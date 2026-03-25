Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Sedat Kaban (41), sabah saatlerinde her zamanki gibi mesaisine geldi. Ancak Kaban, görevinin başındayken bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Mesai arkadaşlarının durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine emniyet binasına hızla 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaban, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların yoğun çabasına rağmen 41 yaşındaki polis memuru hayata tutunamadı.
Evli ve üç çocuk babası olan Sedat Kaban için İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Kaban’ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildiğinde, ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Törende şehit polisin özgeçmişi okunurken, edilen duaların ardından naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Bayburt’a gönderildi.