Belce Örü Erçin

Türkiye’nin istihdam tablosu giderek daha da karamsar bir hal alıyor. Ülkede her 3 kişiden 1’i atıl durumda, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12.2 milyon kişiye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerine göre geniş tanımlı işsizlik oranı ortalama yüzde 29.7’ye çıktı. Dar tanımlı işsiz sayısı ise sadece 1 ay içinde 168 bin kişi artarak 3 milyon kişiyi aştı. Temmuzda yüzde 8 olan dar tanımlı işsizlik oranı da ağustosta yüzde 8.5’e yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 6.8 iken kadınlarda yüzde 11.6 olarak tahmin edildi. Genç işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 16, genç işsiz sayısı ise aylık bazda 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bin kişi oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 12.4, kadınlarda ise yüzde 22.7 olarak tahmin edildi.

1 YILDA 1.1 MİLYON ARTTI

Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 39.2 ile tüm kategoriler içinde en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) çalışmasına göre ağustos 2023’te 8.9 milyon, 2024’te 11 milyon olan geniş tanımlı işsiz sayısı, ağustos

2025’te 12.2 milyon kişiye yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 1 milyon 117 bin kişi arttı. Son bir yılda ümitsizler 692 milyon, zamana bağlı eksik istihdam edilenler 420 bin kişi arttı. Ağustos 2025 itibarıyla yaklaşık 4 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıyor ve daha fazla çalışmak istiyor. Türkiye’de 5.3 milyona kişi ise çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor.

‘Bundan daha kötü olamaz’

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, verilerle ilgili şu paylaşımı yaptı: “Formel işsizlik düzeyinde artış olmasına rağmen, sanırım atıl işgücü de sınırlarına dayandı, bundan kötüsü olmaz, her üç kişiden biri atıl durumda zaten.” Ekonomist İris Cibre ise “İstihdamı yüksek sektörler can çekişirken, düşük sektörler yükseliyor. Türkiye’nin üretim ve ihracatı değişim gösterirken, halkın iş bulma olanağına destek olacak yapı oluşturulmadan bu değişim gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.