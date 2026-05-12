Birleşik Krallık’ın Oxfordshire bölgesinde, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla inşa edilen yaklaşık 60 milyon euro (yaklaşık 3 milyar 202 milyon 711 bin TL) değerindeki devasa otopark projesi, tamamlanmasına rağmen erişim yolu inşa edilmediği için kullanılamıyor. Ocak 2024’te inşaatı biten tesisin, ulaşım bağlantısı eksikliği nedeniyle en az dört yıl daha boş kalacağı açıklandı.

ŞEHİR TRAFİĞİNİ DIŞARIDA TUTMAYI AMAÇLIYOR

Eynsham kasabası yakınlarında, A40 otoyolu kenarına inşa edilen 850 araç kapasiteli "park et-devam et" tesisi, Oxford şehir merkezindeki araç yoğunluğunu düşürmek amacıyla projelendirildi. Sürücülerin araçlarını buraya bırakarak toplu taşımayla yola devam etmesini öngören stratejik yatırım, 2022 yılının sonunda büyük bir bütçe ve kamu desteğiyle başlatıldı.

BAĞLANTI YOLU VEYA RAMPA UNUTULDU

İnşaat süreci planlandığı gibi giderek 2024 başında sonlansa da, tesisin otoyolla olan fiziksel bağlantısı kurulamadı. Mevcut durumda, araçların otopark alanına giriş yapabileceği herhangi bir bağlantı yolu veya rampa bulunmuyor. Bu durum, modern donanımlara sahip tesisi levhaların ötesinde ulaşılmaz bir "ada" haline getirdi.

AÇILIŞI 2028 YILINA ERTELENDİ

Oxfordshire yerel makamları, bağlantı yolunun inşa edilememesini küresel enflasyon ve artan maliyet baskılarına dayandırıyor. Bütçe planlamasındaki sapmalar nedeniyle bağlantı yolu projesinin askıya alındığı ve çalışmaların ancak ek bütçe ile tamamlanabileceği belirtildi. Yapılan son resmi açıklamaya göre, tesisin işlevsel hale gelerek hizmete açılması için 2028 yılı hedefleniyor.

İleri teknoloji ve yüksek bütçeyle hayata geçirilen 850 kişilik otopark, dört yıl boyunca bağlantı yolunun inşasını bekleyecek.