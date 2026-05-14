Belce Örü ERÇİN / Ali GÜLEN

Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 2.9 civarında ve emekli maaşları her yıl enflasyonun üzerinde artıyor. Türkiye’de ise emekli ve dar gelirli vatandaşın aldığı ücret açlık sınırının altında kalırken, yıllık enflasyon oranı yüzde 32’yi aşıyor. Almanya’dan Türkiye’ye uçuş süresi 3 saat olsa da fiyatlar ve gelirler epey fark ediyor.

KURA RAĞMEN YÜKSEK

SÖZCÜ olarak Almanya ile Türkiye’deki aynı ürünlerin fiyatını karşılaştırdık. Güncel Euro kuru ile yaptığımız hesaplara göre süt, kıyma, tereyağı gibi ürünler arasında döviz kuruna rağmen devasa fark çıktı. Almanya’da yüzde 35 yağlı 1 litre süt 40 lirayken, Türkiye’de 70 lira. Almanya’da 1 kilogram kıyma 532 lirayken, Türkiye’de aynı ürün 800 lira. 1 adet kruvasanın fiyatı Almanya’da 26 lira, Türkiye’de paketli ve en ucuz kruvasan ise 35 liradan başlıyor. Almanya’da 250 gram tereyağı 52.80 lira, 260 gram kaşar 159.5 lira. Türkiye’de aynı miktarda tereyağı 155 lira, kaşar 200 lira seviyesinde. 100 gram sütlü ve kaliteli çikolata Almanya’da 42.14 lira, Türkiye’de ise fiyatı 140 liradan başlıyor.

3’TE 1 FİYATINA

Temel ihtiyaçlarda bir Alman’ın Türk’ün maddi imkanlarını kıskanması oldukça güçken, söz konusu daha büyük meblağlardaki ürünlerse Türk vatandaşlarının üzüntüsü büyüyor. Türkiye’de bir vatandaşın araç sahibi olması oldukça güç. Bu durumu fiyatlar daha net şekilde ortaya koyuyor. Almanya’da 2010-2020 model arasında orta-üst segment aracı satın almak isteyenler 266 bin lira ile 1.6 milyon lira arasında ödeme yapıyor.

Türkiye’de ise bu segmentteki araçlar için en az 600 bin lira ödeniyor, tavan fiyat ise arşa çıkıyor. Türkiye’de 1 araba alınırken, 3 araba parası ödeniyor çünkü 2 araba fiyatı vergilere gidiyor.

Almanya’da emeklinin maaşı buradakinin 5 katı

Almanya’da ortalama emekli aylığı 101 bin lira civarında. Almanya’da normal süresinde emekli olan ortalama bir işçinin brüt maaşı ise yaklaşık 106 bin 500 lira seviyesinde. Yüksek gelirli işlerde çalışanlarda bu rakam artıyor. Türkiye’de emekli aylıkları ise 20 ile 25 bin lira arasında yoğunlaşıyor. Almanya’da emeklinin maaşı, kendi geçim payı olan aylık yaklaşık 32 bin lira çıktıktan sonra kiraya yetmiyorsa, 16 bin liraya kadar kira desteği veriliyor. Emeklinin aylığı, standardın altında ve geçimini sağlamaya yetmiyorsa, kişi başına yaklaşık 29 bin liraya kadar kadar ek sosyal yardım ödemesi yapılıyor.