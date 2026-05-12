Son iki yılda yabancı yatırımcının düşük faizle borçlanıp yüksek faize yatırım yaptığı en gözde “carry trade” işlemlerinden biri haline gelen Türk Lirası’nda çözülme sinyalleri artarken, yükselen enerji faturası ve rezerv kaybı piyasalardaki risk algısını büyütüyor. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg tarafından yayımlanan analize göre İran savaşının üçüncü ayına girmesiyle yükselen petrol fiyatları, lira carry trade stratejisini baskı altına almaya başladı.

ÜÇ YILDIR POPÜLER

Son dönemde Bank of America ve Barclays Türk lirası lehine pozisyonlarını kapatan kurumlar arasında yer aldı. JPMorgan da lira pozisyonlarını azalttı. UBS ve Commerzbank stratejistleri de lira üzerindeki risklere dikkat çekti. Buna rağmen Türk Lirası bu yıl carry trade yatırımcılarına halen yüzde 6.6 getiri sağladı. Yaklaşık son üç yıldır Türk Lirası, yüksek faiz avantajıyla gelişen piyasaların en popüler carry trade işlemlerinden biri olmuştu. TL carry trade işlemleri geçen yıl yüzde 18.5, 2024’te ise yüzde 30 getiri sağladı. Fidelity International portföy yöneticisi Philip Fielding, Merkez Bankası’nın azalan rezerv kapasitesini yakından izlediklerini belirterek, lirayı savunmak için rezerv satışının sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu söyledi.