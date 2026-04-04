Dünya genelinde uygulanan popüler "50-30-20" kuralı, yerini çok daha agresif bir modele bırakıyor. "30-30-30-10" yöntemi, gelirin %60'ını doğrudan geleceğe ayırarak bireyleri üretken yaşlarında finansal bir "kale" inşa etmeye davet ediyor, ancak uzmanlar uyarıyor: Bu yöntem herkes için uygun mu?

Bu strateji, parayı harcadıktan sonra artanı biriktirmek yerine, gelir elde edilir edilmez 4 ana kategoriye ayırmayı esas alıyor:

%30 Yaşam İhtiyaçları: Kira, faturalar, gıda ve tüm borç taksitleri bu dilimin içinde kalmak zorunda.

%30 Yatırım: Hisse senetleri, tahviller veya gayrimenkul gibi "paranın para doğurduğu" araçlar.

%30 Tasarruf ve Emeklilik: Uzun vadeli, dokunulmaz fonlar.

%10 Acil Durum Fonu: Beklenmedik krizler için likit koruma kalkanı.

BORÇLAR ARTIK BİR "EKSTRA" DEĞİL

Bu yöntemin en çarpıcı yönü, kredi kartı borçları, konut kredisi (KPR) veya araç taksitlerini "ihtiyaçlar" kategorisine (%30'luk ilk dilim) dahil etmesi. Bu yaklaşım, borcun yaşam tarzının kaçınılmaz bir parçası olduğunu kabul ederken, bireyi daha mütevazı bir yaşam standardına zorlayarak yatırım kapasitesini koruyor.

Geleneksel modellerle karşılaştırıldığında farklar oldukça keskin:

Klasik Model (50-30-20): İhtiyaçlara %50 ayırarak bugünü merkeze alır. Gelecek için ayrılan pay sadece %20'dir.

Agresif Model (30-30-30-10): Gelecek için ayrılan pay %60'tır. Bu, varlık büyümesini üç kat hızlandırsa da, günlük yaşamda ciddi bir kemer sıkma politikası gerektirir.

Finans uzmanı Robert Mulder, bu stratejinin her yaş grubu için "sihirli bir değnek" olmadığını vurguluyor. Euronews’e yansıyan analizlere göre; bu model emekliliğine az kalmış bireyler için "çok geç" olabilir. Stratejinin asıl gücü, bileşik getiriden faydalanabilecek genç ve üretken yaştaki çalışanlarda ortaya çıkıyor.