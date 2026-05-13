Yaklaşık 30 milyar litre su depolama kapasitesine sahip barajın, Endülüs bölgesindeki tarım arazilerine önemli katkı sağlaması hedefleniyordu. Ancak Jaén çevresindeki çiftçilere su taşıyacak sulama kanalları ve altyapı sistemleri tamamlanmadığı için barajdaki su yıllardır kullanılamadı.

YILLARDIR SU VAR AMA KULLANILAMIYOR

Yetkililer, bölgedeki kuraklık riskine rağmen altyapı eksiklikleri nedeniyle barajın tarımsal üretime katkı sağlayamadığını söylüyor. Özellikle çiftçiler, yıllardır tamamlanamayan sulama sistemi nedeniyle projeye tepki gösteriyor.

Uzmanlara göre proje, yanlış planlama ve geciken altyapı yatırımlarının en dikkat çekici örneklerinden biri olarak görülüyor. Çünkü baraj tamamlandı ancak suyu dağıtacak sistem hâlâ devreye alınmadı.

BÖLGE ÇİFTÇİLERİ TEPKİLİ

Sierra del Segura çevresinde faaliyet gösteren üreticiler, özellikle kuraklık dönemlerinde projeden büyük beklenti içine girdi. Buna rağmen gerekli bağlantı projelerinin tamamlanmaması nedeniyle baraj işlevsiz kaldı. Yerel kaynaklar, tesisin teknik olarak çalışmaya hazır olduğunu ancak dağıtım altyapısının eksikliği nedeniyle ekonomik katkının sağlanamadığını belirtiyor.

İspanya’da son yıllarda artan kuraklık ve su krizi nedeniyle su yönetimi projeleri daha fazla önem kazanırken, Siles Barajı ülkedeki planlama sorunlarının en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlar, büyük altyapı yatırımlarında yalnızca baraj inşasının değil, suyun kullanımını sağlayacak sistemlerin de eş zamanlı tamamlanması gerektiğine dikkat çekiyor.