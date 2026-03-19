İngiltere’de yaşayan 31 yaşındaki denetçi Airic Z., 30 yaşına gelene kadar 300 bin sterlinlik yaklaşık 17 milyon TL birikime nasıl ulaştığını ve bu süreçte uyguladığı katı tasarruf yöntemlerini kamuoyuyla paylaştı.

Çocukluğu Kanada’da göçmen bir ailenin yanında geçen ve tutumluluk bilinciyle yetiştiğini belirten Airic Z., profesyonel iş hayatına atıldığı 21 yaşından itibaren maaşının en az yüzde 50’sini biriktirmeye başladığını ifade etti.

SAĞLIK SORUNLARINA RAĞMEN TASARRUF ETTİ

Airic Z.’nin paylaştığı tasarruf yöntemleri arasında, maliyeti düşürmek adına kişisel konfor ve sağlıktan verilen ödünler dikkat çekti. Yapılan açıklamada öne çıkan bazı detaylar şunlar:

Ekonomik gerekçelerle aynı yastığı 12 yıl boyunca kullanan Airic Z., kronik baş ağrıları yaşamaya başlamasının ardından yastığını yenilediğini belirtti.

23 yaşına kadar elektrikli diş fırçası yerine manuel fırça tercih eden denetçi, bu süreçte çok sayıda diş dolgusu yaptırmak zorunda kaldığını, elektrikli fırçaya geçişin uzun vadede daha verimli olduğunu kaydetti.

Delinen çoraplarını yenilemediği için ayağında yaralar oluştuğunu ifade eden Airic Z., kış aylarında ısınma giderlerinden tasarruf etmek amacıyla düşük sıcaklıkta yaşadığını, ancak bu durumun üretkenliğini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Birikimlerinin ilk 100 bin sterlinlik kısmına 25 yaşında ulaşan Airic Z., bu başarıyı sadece harcamalarını kısmaya değil, aynı zamanda borsaya yaptığı yatırımlara borçlu olduğunu söyledi.

BİLİNÇLİ HARCAMA DÖNEMİ

Geçmişteki aşırı tutumlu tavrının ebeveynlerini ziyaret etme ve sosyal hayata katılım noktasında kendisini izole ettiğini itiraf eden Airic Z., günümüzde "bilinçli harcama" modeline geçtiğini ifade etti. Belirli aralıklarla beş yıldızlı otel konaklamaları ve restoran ziyaretleri gibi deneyimlere bütçe ayırdığını belirten denetçi, stratejisini artık "yaşam kalitesi ile tasarruf arasında denge kurmak" üzerine kurguladığını vurguladı.

Airic Z.’nin tasarruf önerileri:

Harcamaların düzenli takibi ve bütçe planlaması.

Yaşam tarzını bozmadan tasarruf edilebilecek alanların tespiti.

Nakit iade (cashback) sitelerinin kullanımı.

Bankaların sunduğu geçiş ve promosyon tekliflerinden yararlanılması.

Birikimlerin hisse senedi ve vergi avantajlı fonlarda değerlendirilmesi.