Harry Potter serisinin küresel bir fenomene dönüşmeden önceki dönemine ait, neredeyse hiç dokunulmamış nadir bir ilk baskı kitabı, yaklaşık 30 yıl boyunca saklandığı tavan arasında tesadüfen gün yüzüne çıktı.

J.K. Rowling'in kaleme aldığı ve 1997 yılında yalnızca 4,99 sterline satışa sunulan "Harry Potter and the Philosopher’s Stone" (Harry Potter ve Felsefe Taşı) adlı eserin bu kopyası, düzenlenen açık artırmada 7 bin ile 10 bin sterlin (Yaklaşık 427 bin - 610 bin TL) arasında bir değerle yeni sahibini arıyor. Kitabın basıldığı günden bu yana hiç okunmadan, orijinal formunu tamamen koruyarak saklanmış olması, koleksiyon değerini zirveye taşıyor.

KİTABI KUTUYA KALDIRIP UNUTTU

Kitabın sahibi Katrina McNichol, 1990’lı yılların sonunda İskoçya’da dergi kitap eleştirmeni olarak görev yaptığı sırada inceleme amacıyla kendisine çok sayıda kitap gönderildiğini, yoğunluktan dolayı okumaya fırsat bulamadığı bu kopyayı bir kutuya kaldırıp unuttuğunu belirtti.

Yıllar içinde yapılan taşınma süreçlerine rağmen zarar görmeyen kitap, en son Edinburgh’daki bir evin tavan arasında yapılan temizlik esnasında yeniden bulundu. Kitabın asıl değerini artıran unsur ise popüler kültür tarihindeki yerinin yanı sıra, koleksiyoncuların peşinde koştuğu benzersiz baskı hatalarını barındırması olarak gösteriliyor.

Söz konusu nüshada, arka kapaktaki “philosopher’s” kelimesinde eksik harf bulunması, “Witchcraft and Wizardry” ifadesinin ters yazılması ve 53. sayfada yer alan “1 wand” (1 asa) maddesinin iki kez tekrarlanması, bu kopyanın gerçek bir ilk baskı olduğunu tescilliyor.

AÇIK ARTIRMA 20 MAYIS'TA SONA ERECEK

Bloomsbury Yayınevi, 1997 yılında kitabın dünya çapında bir çılgınlığa dönüşeceğini öngöremediği için ilk etapta yalnızca 500 adet ciltli ve 5 binin biraz üzerinde karton kapaklı kopya piyasaya sürmüştü. Günümüzde bu erken dönem baskıların büyük kısmı yıpranmış, karalanmış veya okul çantalarında zarar görmüş halde bulunurken, McNichol’a ait kopyanın zamana meydan okuyan temizliği uzmanlar tarafından nadir bir olay olarak nitelendiriliyor.

20 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek olan açık artırma öncesinde bir açıklama yapan McNichol, bu özel eserin değerini ve popüler kültür tarihindeki önemini gerçekten anlayabilecek tutkulu bir koleksiyoncuya ulaşmasını ümit ettiğini ifade etti.