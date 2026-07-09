ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan Var Mısın Yok Musun, 8 Temmuz tarihli bölümüyle izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Bilgisayar kurasıyla yarışmacı koltuğuna oturan Nedret, açtığı kutuların ardından bankadan gelen 1 milyon 475 bin TL teklifini kabul etti. Yarışmanın sonunda yapılan kutu açılışında ise Nedret'in devam etmesi halinde kutusundan 5 bin TL çıkacağı ortaya çıktı.

BANKANIN TEKLİFİ STÜDYODA ŞAŞKINLIK YARATTI

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında büyük ödül olan 5 milyon TL ile 5 bin TL aynı anda tabloda kaldı. Kritik anlarda bankanın sunduğu 1 milyon 475 bin TL teklifini değerlendiren Nedret, risk almamayı tercih ederek teklifi kabul etti.

Programın finalinde kutusu açılan Nedret'in yarışmaya devam etmesi halinde yalnızca 5 bin TL kazanacağı görüldü. Böylece yarışmacının bankanın teklifini kabul etmesi, gecenin en doğru kararlarından biri olarak değerlendirildi.





YARIŞMAYA BORÇLARINI KAPATMAK İÇİN KATILDI

Yarışma sırasında hayat hikâyesini de paylaşan Nedret, 12 Eylül 1989'da Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dünyaya geldiğini anlattı. 10 kardeşli bir ailede büyüdüğünü belirten yarışmacı, çocukluk yıllarında mevsimlik işçilik yaptığını, keçi çobanlığı, pamuk ve zeytin toplama gibi işlerde çalıştığını söyledi. 15 yaşında İstanbul'a geldiğini ifade eden Nedret, tekstil sektöründe ortacı olarak başladığı mesleğinde zamanla makine ve dikiş öğrenerek 20 yılı aşkın süredir emek verdiğini dile getirdi.

NEDRET'İN HAYAT HİKAYESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

23 yaşında evlendiğini söyleyen Nedret, eşiyle birlikte çalışarak ev sahibi olduklarını, iki çocukları için daha iyi bir gelecek kurmaya çalıştıklarını belirtti. Yarışmadan kazanacağı parayla borçlarını kapatmayı ve ailesine destek olmayı hedeflediğini ifade eden yarışmacı, "Eşim araba aldı, 300 bin TL borcu var. Önce onu ödeyeceğim. Annemin evinin dış sıvasını ve çatısını yaptıracağım. Onun da yaklaşık 300 bin TL masrafı var" dedi.

En büyük kardeşini 25 yaşında kaybettiğini anlatırken duygusal anlar yaşayan Nedret, "Evliydi, bir kızı vardı. Yeri hiç dolmuyor, mekânı cennet olsun" sözleriyle hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri duygulandırdı.

PATRONUNUN OĞLU BİLE BORÇ İSTEDİ

Yarışmacının, "Buraya geldiğimi duyan herkes benden para istiyor. Patronumun oğlu bile borç istedi" sözleri ise programa damga vuran anlardan biri oldu.