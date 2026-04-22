Yaklaşık 300 ton ağırlığa ve 15 metre çapa sahip olan bu dev makine, tamamlandığında bölgedeki en büyük yol tünellerinden bazılarını inşa edecek. Proje, milyarlarca dolarlık yatırımın parçası olarak hayata geçiriliyor ve tamamlandığında şehir içi ulaşımı ciddi şekilde rahatlatması bekleniyor.

DEVASA BOYUTLAR

Kurulumu devam eden makine, neredeyse bir bina yüksekliğinde çapıyla dikkat çekiyor. Tamamen monte edildiğinde yaklaşık 100 metre uzunluğa ulaşacak olan sistem, yerin derinliklerinde kesintisiz şekilde kazı yapabilecek kapasiteye sahip.

Bu tür makineler, klasik kazı yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı ve güvenli şekilde tünel açılmasını sağlıyor. Aynı zamanda çevredeki yapıları minimum düzeyde etkileyerek şehir içinde büyük projelerin hayata geçirilmesine olanak tanıyor.

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Projenin en dikkat çeken hedeflerinden biri, mevcut güzergahlarda yer alan çok sayıda trafik ışığını ortadan kaldırmak. Yeni tüneller sayesinde sürücüler daha kesintisiz bir ulaşım deneyimi yaşayacak ve şehir içi trafik önemli ölçüde azalacak.

Uzmanlara göre bu dev makineyle başlatılan süreç, yalnızca bir inşaat projesi değil; aynı zamanda geleceğin şehir planlamasında önemli bir adım olarak görülüyor.