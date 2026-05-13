İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Güney’in bir dijital platformda yayınlanan programdaki açıklamalarını incelemeye aldı. Programda söz edilen “Ayahuska Çayı” içerisinde bulunan DMT maddesinin yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi.

EV HAPSİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yusuf Güney, 9 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yaklaşık 33 gün süren tutukluluğun ardından mahkeme, Güney’in “ev hapsi” şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.





''HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR''

Tahliye sonrası sosyal medya hesabından video paylaşan Yusuf Güney, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Her şey yolunda merak etmeyin, iyiyim evime geldim. 33 günlük bir tutukluluk hali vardı, geçti gitti. Her şerde bir hayır vardır. Bu hayatta hiçbir şey amaçsız ve sebepsiz değildir unutmayın. Var bunda da bir hayır.”