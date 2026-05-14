Şeytan Deliği (Devils Hole) adı verilen mağara, Nevada’daki Death Valley Ulusal Parkı sınırlarında bulunuyor. Aşırı sıcak, düşük oksijen ve sınırlı yaşam alanına rağmen bu balık türü binlerce yıldır burada hayatta kalmayı başarıyor. Uzmanlar, mağaranın dünyada tek bir omurgalı türünün yaşadığı en küçük doğal habitatlardan biri olduğunu belirtiyor.

SADECE TEK BİR SU HAVUZUNDA YAŞIYOR

Devils Hole pupfish, yalnızca mağaranın içindeki sıcak su havuzunda bulunuyor. Su sıcaklığı yıl boyunca yaklaşık 34 derece seviyesinde kalırken oksijen oranı da oldukça düşük oluyor.

Bilim insanlarına göre bu sıra dışı koşullar nedeniyle balıklar zaman zaman oksijen kullanmadan saatlerce yaşayabiliyor. Türün bu özelliği, bilim dünyasında dikkat çeken adaptasyon örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

DEPREMLER NEREDEYSE YOK OLUŞA SÜRÜKLÜYORDU

Türün popülasyonu son yıllarda ciddi dalgalanmalar yaşadı. 2024 yılında sayıları 191’e kadar çıkan balıkların nüfusu, ardından yaşanan depremler nedeniyle hızla düştü.

Uzmanlar, California merkezli depremlerin mağaradaki suyu dalgalandırdığını, bunun da yumurta ve yavruların büyük bölümünü yok ettiğini açıkladı. Bir dönem mağarada yalnızca birkaç düzine balığın kaldığı belirtildi.

BİLİM İNSANLARI ACİL KARAR ALDI

Türün tamamen yok olmasını önlemek isteyen bilim insanları, koruma merkezinde yetiştirilen bazı balıkları doğal yaşam alanına bırakma kararı aldı. Ancak süreçte genetik örneklerin tam alınamaması nedeniyle hangi balığın doğal, hangisinin sonradan bırakıldığı bir süre takip edilemedi.

Uzmanlar buna rağmen alınan kararın türün hayatta kalmasını sağladığını düşünüyor. Son sayımlarda popülasyonun yeniden yükselişe geçtiği belirtildi.