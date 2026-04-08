İstanbul Beşiktaş’ta polis ekiplerine yönelik uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti. Olayın ardından 34 ilde IŞİD'a yönelik operasyon başlatıldı, 198 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamasında, "Dün İstanbul Levent’teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 198 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı. Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "198 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR" "Dün İstanbul Levent’teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elâzığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 198 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek; DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir. Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum."

