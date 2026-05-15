İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen büyük çaplı pırlanta kaçakçılığı operasyonunda 81 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lira olan pırlanta ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yurt dışından organize bir şekilde pırlanta getirerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen şebekeye yönelik çalışmalar, 2025 yılı Ağustos ayındaki ilk operasyonun ardından derinleştirildi.
İkinci dalga operasyon hazırlıkları sürecinde yapılan ara yakalamalarla birlikte, toplamda 349 milyon lira değerinde pırlantaya el konuldu.
BİRÇOK İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma dosyasındaki delillerin incelenmesiyle birlikte savcılık, toplam 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyet güçleri; İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.