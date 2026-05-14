Rusya, "Sarmat" adı verilen yeni nesil ağır sınıf kıtalararası balistik füzesinin son test fırlatmasını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri (RVSN) Komutanı Sergey Karakayev, fırlatmanın ardından Kremlin’e geçerek füzenin görevini tam isabetle tamamladığı bilgisini Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sundu.

MENZİLİ 356 BİN KİLOMETREYİ AŞIYOR

Rus askeri yetkililerine göre Sarmat, teknik özellikleriyle dünyadaki tüm benzerlerini geride bırakıyor. 35 bin kilometreyi aşan menziliyle dünyanın en uzun menzilli füzesi unvanını alan bu yeni nesil silah, seleflerine göre çok daha büyük bir savaş başlığı kapasitesine sahip.

Sıvı yakıt teknolojisiyle donatılan füzenin, fırlatmaya hazır hale getirilme süresinde de devrim niteliğinde bir hızlanma sağlandığı ve isabet oranının eski modellere göre iki kat artırıldığı belirtiliyor.

SAVUNMA SİSTEMLERİNE KARŞI KOYAMIYOR

Sarmat’ın en stratejik özelliği ise sahip olduğu hipersonik bloklar sayesinde mevcut tüm hava ve füze savunma sistemlerini aşabilme kabiliyeti olarak öne çıkıyor.

Komutan Karakayev, füzenin manevra kabiliyeti ve hızıyla savunma kalkanlarını etkisiz hale getirecek şekilde tasarlandığını vurguladı.

Bu füzelerle donatılmış ilk askeri birliğin 2026 yılı sonuna kadar aktif savaş görevine başlaması planlanırken, bu hamlenin Rusya’nın nükleer caydırıcılık kapasitesini stratejik düzeyde yeni bir boyuta taşıması bekleniyor.