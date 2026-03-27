ABD motorsporları ve moda dünyasında deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Dünyanın en popüler motorsporları organizasyonlarından biri olan NASCAR ile kurduğu uzun soluklu iş birliğiyle tanınan 35 yıllık tekstil devi SouthPrint Inc. iflas bayrağını çekti.

Yarış dünyasının ikonik pilot temalı tişörtlerinden özel koleksiyon ceketlerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapan şirket, mali krizin eşiğinden dönemeyerek tamamen kapanma sürecine girdiğini duyurdu.

MALİ BASKILARA DAYANAMADI

Şirketin iflas başvurusuna giden süreçte; kronikleşen nakit akışı problemleri, tedarikçi ödemelerindeki uzun süreli gecikmeler ve hızla artan maliyet baskılarının belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Bir dönemin dev üreticisi, ekonomik darboğazı aşamayınca kepenk indirme kararı alırken, bu durum sadece sektörü değil, şirket çalışanlarını da derinden sarstı.

ÇALIŞANLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Ani gelen kapanma kararı nedeniyle hazırlıksız yakalanan birçok çalışan, 35 yıllık devin faaliyetlerine son vermesiyle büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kaldı. NASCAR lisanslı ürün pazarında önemli bir boşluk yaratan bu iflasın, yarış takımlarının ticari ürün tedarik zincirinde nasıl bir değişim yaratacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.