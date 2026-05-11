Lüksemburg, kişi başına düşen GSYİH (satın alma gücü paritesi) verilerinde yıllardır zirveyi kimseye bırakmıyor. 1990’lardan bu yana ülke, ağır sanayiden tamamen bankacılık ve finans hizmetlerine evrildi. Bugün ABD’den sonra dünyadaki en fazla yatırım fonuna ev sahipliği yapan yer Lüksemburg.

Her gün Belçika, Fransa ve Almanya’dan binlerce kişi çalışmak için bu küçük ülkeye akın ediyor, ancak bir bedeli var. Dev ekonomi, tamamen yabancı iş gücüne ve finans sektörüne bağımlı. Bu durum Lüksemburg’u dünyanın en pahalı yaşam alanlarından biri haline getiriyor.

Gerçek bir lojistik üssü kurdu

Lüksemburg finansın "hayali" limanıysa, bu ülke gerçek bir lojistik üssü. Bahsettiğimiz yer, son 30 yılda kişi başına düşen ekonomik çıktısını tam 6 kat artıran Singapur.

Singapur, düşük maliyetli üretimden yüksek teknolojiye geçişin ders kitabını yazdı. İşte başarısının 3 temel direği:

Stratejik konum: Dünyanın ana lojistik merkezi ve liman işlevi görmesi.

Çip ve teknoloji: Sadece ticaret değil, çip üretimi ve ileri teknolojiye yapılan dev yatırımlar.

Yatırımcı dostu: Düşük vergiler, şeffaf düzenlemeler ve Hong Kong ile yarışan devasa bir finans merkezi.

Her iki ülke de zenginlikte zirveye oynasa da, yaşayanlar için hayat her zaman toz pembe değil. Hem Lüksemburg hem de Singapur'da ortak bir sorun var: Uçuk yaşam maliyetleri.

Ayrıca, bu iki ekonomi de küresel ticarete ve jeopolitik dengelere göbekten bağlı. Özellikle Orta Doğu’daki gerilimler ve küresel tedarik zinciri krizleri, bu "küçük ama dev" ekonomilerin en hassas noktası haline gelmiş durumda.