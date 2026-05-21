Yaklaşık 510 milyon euro bütçeyle planlanan projede, mevcut Padborg Park pistinin tamamen dönüştürülmesi amaçlanıyor. Tasarıma göre yeni pist 6 kilometre uzunluğunda olacak ve 18 virajdan oluşacak. Ayrıca 100 bine yakın seyirci kapasitesi, oteller, konferans alanları, karting ve motorsporları merkezleri de projeye dahil edilecek.

Projenin arkasındaki isimler ise Danimarkalı yatırımcılar Henrik Lyngbye Pedersen ve oğlu Mathias Lyngbye Pedersen. İkilinin, özel yatırım fonlarıyla projeyi büyütmeye çalıştığı belirtiliyor. Pist tasarımının ise eski Formula 1 pilotu Alexander Wurz’un sahibi olduğu Wurz Design şirketi tarafından hazırlanacağı açıklandı.

HEDEF TARİH BELİRLENDİ

Danimarka basınına göre projenin ilk aşamasının 2027 civarında başlaması hedefleniyor. Yetkililer, FIA Grade 1 lisansını alabilecek seviyede modern bir pist inşa etmek istediklerini belirtirken, Formula 1 yarışlarının ise birkaç yıl içinde mümkün olabileceği ifade ediliyor. Ancak şu an için FIA veya Formula 1 yönetiminden resmi onay çıkmış değil.

Proje yöneticilerinden Rebecca Steela, Kuzey Avrupa’da büyük uluslararası motorsporları organizasyonları için yeterli merkez bulunmadığını savunarak, Danimarka’nın bu boşluğu doldurabileceğini söyledi. Organizasyonun yalnızca yarış odaklı değil, aynı zamanda turizm ve ekonomi projesi olarak görüldüğü belirtiliyor.

Öte yandan proje ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı çevre grupları ve yerel sakinler, küçük bir kent için böylesine büyük yatırımın riskli olabileceğini savunuyor. Trafik yoğunluğu, çevresel etkiler ve kamu kaynaklarının dolaylı kullanımı konusunda eleştiriler yükselirken; destekçiler ise Formula 1’in bölgeyi Avrupa’nın yeni turizm merkezlerinden birine dönüştürebileceğini düşünüyor.