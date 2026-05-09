Kanal D ekranlarında yayınlanan en çok izlenen dizilerden biri olan Uzak Şehir, televizyon sektöründeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dizinin ardından toprak ve aşiret temalı yapımların sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı.

2025-2026 sezonunda ekrana gelen Sevdiğim Sensin, Taşacak Bu Deniz, Gözleri KaraDeniz ve Bereketli Topraklar gibi yapımlar, bu temadaki diziler arasında yer aldı.

BİRÇOK DİZİ İÇİN ERKEN FİNAL KARARI ALINDI

Öte yandan, pazartesi akşamı yayın kuşağında yaşanan rekabet nedeniyle birçok dizi için erken final kararı alındı. ATV’de yayınlanan Aynı Yağmur Altında, ilk olarak pazartesi günleri ekrana geldi. Daha sonra yayın günü pazar olarak değiştirilen dizi için erken final kararı verildi.

Ben Leman dizisinin ilk planlaması pazartesi günü için yapıldı ancak dizi, rekabete girmeden cumartesi gününe alındı ve kısa süre sonra final kararı açıklandı.

YAYIN GÜNLERİ DEĞİŞTİ

Sakıncalı için de ilk düşünülen yayın günü pazartesi oldu. Daha sonra çarşamba gününe alınan dizi, kısa süre içinde final yaptı. Yeraltı ve A.B.İ. dizileri için de başlangıçta pazartesi günü planlandı. Ancak iki yapım da rekabet nedeniyle yayın günlerini değiştirdi.

DELİKANLI FİNAL KARARI ALINDI

Pazartesi akşamları yayınlanan Delikanlı için de final kararı alındı. Pazartesi yayın kuşağında yayın hayatına devam eden tek yapım ise TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan Cennetin Çocukları oldu.