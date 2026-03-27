İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin “Golbet” ve “Hasbet” adlı internet siteleri üzerinden, “kapalı devre” olarak adlandırılan yöntemle; kıraathane, emlak ofisi ve iletişim dükkanı gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları tespit edildi. Kimlik ve adresleri belirlenen 28 zanlı, İstanbul’un yanı sıra Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

