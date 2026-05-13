İki İngiliz vatandaş, Fransa’da beş müştemilatı ve iki hektarlık arazisiyle birlikte bir "köyü" 69 bin sterline satın aldı. İkili, 100.000 sterlinlik bütçelerini sadece mutfak, yatak odası ve oturma odası için harcadı.

BÜTÇENİN HEPSİ TÜKENDİ

Son 10 ayda devasa bir tadilat yapılırken ikilinin 100 bin sterlinlik bütçesinin hepsi tükendi. ‘Köy’de komple elektrik tesisatı yenileme, su tesisatı döşeme ve fosseptik tankı kurulumu için de para harcamak zorunda kaldılar.

'100-150 BİN STERLİN DAHA HARCAMAMIZ GEREKECEK'

Yatırımcılardan biri olan İngiliz, “100 bin sterlinlik bütçemiz vardı ama hepsi tükendi. Gerçekçi olmak gerekirse en az 100 ila 150 bin sterlin daha harcamamız gerekecek” ifadelerini kullandı.

'ÖNCE BOĞAZ'DA BİR YALI'

Olay, Cem Yılmaz’ın yıllar önce anlattığı meşhur “yalı” esprisini akıllara getirdi. Ünlü komedyen stand up gösterisinin 'büyük ikramiye' ile ilgili bölümünde, “Yılbaşı çekilişinde geçen yıl kaç para verilmişti? 100 milyon lira verildi. Soruyorsun mesela, ‘Ne alırsın?’ hemen şey diyor. ‘Önce boğazda bir yalı’. Eee, bir tane de plazma televizyon. Bir tane de hassas terazi. Para böyle mi harcanır? 'Önce yalı' diyor. Bitti para 5 milyon içeridesin şuan” ifadelerini kullanmıştı.

TOPLAM MALİYET KATLANIYOR

Özellikle Avrupa’da satışa çıkan eski taş evler, çiftlikler ve terk edilmiş yerleşimler düşük fiyatlarıyla dikkat çekerken, altyapı yenilemeleri, çatı onarımları, izolasyon ve işçilik giderleri toplam maliyeti katlayabiliyor.