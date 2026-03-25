Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (Defra) bünyesindeki uzmanlar tarafından hazırlanan ve ülke gıda arzının 2030 yılına kadar "yıkıcı bir başarısızlık" riskiyle karşı karşıya olduğunu öngören bir raporun, hükümet tarafından dikkate alınmadığı iddia edildi.

GIDA GÜVENLİĞİ CİDDİ TEHDİT ALTINDA

2024 genel seçimlerinden önce Defra bünyesindeki "Gelecek Ekibi" (Defra Futures) tarafından hazırlanan ve onlarca bilimsel çalışmaya dayanan rapor, Britanya'nın gıda güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğunu ortaya koydu.

The Times tarafından aktarılan bilgilere göre raporda şu tespitlere yer verildi: İklim değişikliği, habitat kaybı ve jeopolitik istikrarsızlık. Gıda arzı, su kaynakları ve uluslararası ticaret ağlarının "gerileme ve çöküş" rotasında olduğu ifade edildi. 2030 yılından itibaren ekosistemlerin ve gıda sistemlerinin stratejik bir riskle karşı karşıya kalma olasılığının "gerçekçi" olduğu belirtildi.

Raporun, yeni kurulan İşçi Partisi hükümetini bilgilendirmek amacıyla hazırlandığı ancak devir teslim dosyalarına dahil edilmediği öne sürüldü. Raporu hazırlayan Defra Gelecek Ekibi’nin 2025 baharında dağıtıldığı bildirildi. Climate Majority Project tarafından yapılan Bilgi Edinme Özgürlüğü (FOI) talebine karşılık hükümet, söz konusu rapora dair bir kayıt bulunmadığını savundu.

GÜNCEL EKONOMİK VERİLER

Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU) ve Gıda Dağıtım Enstitüsü (IGD) ise eş zamanlı olarak gıda fiyatlarına yönelik yeni uyarılarda bulundu:

2024 verilerine göre Birleşik Krallık gıdasının %57’sini yerli üretimden, %25’ini AB’den, %18’ini ise dünyanın geri kalanından karşılıyor.

NFU Başkanı Tom Bradshaw, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların yakıt ve gübre maliyetlerini artırdığını, olası bir büyük çaplı savaşın küresel arz zincirini altüst edeceğini belirtti.

IGD, Orta Doğu’daki krizin sürmesi halinde gıda enflasyonunun %8'in üzerine çıkabileceğini ve 2026 yılı boyunca ortalama %6,4 seviyesinde kalabileceğini öngörüyor. Mevcut gıda fiyatları, pandemi öncesine göre zaten %38 daha yüksek seyrediyor.

MİLYARLARCA STERLİN YATIRIM YAPILDI

İddialar üzerine açıklama yapan bir Defra sözcüsü, gıda güvenliğini "ulusal güvenlik" olarak nitelendirdi. Bakanlık, gıda üretim seviyelerini korumak amacıyla iklim dirençli mahsullere ve yeni teknolojilere milyarlarca sterlin yatırım yapıldığını, ayrıca su güvenliği için 30 yıl sonra ilk kez yeni baraj projelerinin hayata geçirildiğini vurguladı.