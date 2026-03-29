Dil sorunu ve yüksek işsizlik oranları nedeniyle istihdam piyasasına dahil olamayan mültecilerin, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göç ettiği bildirildi.

Finlandiya’nın ulusal yayın kuruluşu Yle’nin raporuna göre, savaşın başlangıcından bu yana ülkeye gelen Ukraynalı mültecilerin yaklaşık yarısı Finlandiya’dan ayrıldı. Ayrılışların temel nedeni olarak, gelecek yıl sona erecek olan "Geçici Koruma Programı" sonrası kalıcı oturum için gerekli olan istihdam şartının karşılanamaması gösteriliyor.

EN BÜYÜK SORUN DİL

Haberde yer alan bilgilere göre, Finlandiya’da yaşayan genç Ukraynalılar özellikle dil ve kültür engellerinden şikayetçi. İşverenlerin büyük çoğunluğunun akıcı düzeyde Fince dil bilgisi talep etmesi, kalifiye göçmenlerin dahi iş bulmasını zorlaştırıyor. Finlandiya İçişleri Bakanlığı verileri, ülkede kalan yaklaşık 50 bin Ukraynalının bir kısmının da benzer istihdam sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

İnşaat mühendisliği veya hizmet sektörü gibi farklı alanlarda uzmanlığı bulunan mülteciler, haftalık onlarca başvuruya rağmen olumlu yanıt alamadıklarını belirtiyor. Bu durum, mültecilerin özellikle Estonya ve İspanya gibi dil bariyerinin daha kolay aşıldığı veya kültürel yakınlığın bulunduğu ülkelere yönelmesine neden oluyor.

GEÇİCİ KORUMA PROGRAMINDA SONA YAKLAŞILIYOR

AB düzeyinde üzerinde anlaşılan geçici koruma statüsünün gelecek yıl dolacak olması, Ukraynalı sığınmacılar üzerindeki baskıyı artırıyor. Programın sona ermesinin ardından Finlandiya’da yasal olarak kalmaya devam edebilmek için bir işte çalışıyor olma şartı aranacak.

Ekonomik veriler, Finlandiya’nın mevcut işsizlik oranının Avrupa ortalamasının üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Sosyal ağlar üzerinden örgütlenen Ukraynalı gruplarda, Finlandiya'dan hangi ülkelere geçiş yapılabileceği ve iş imkanlarının hangi bölgelerde daha yüksek olduğu konusunda aktif bilgi paylaşımı yapıldığı kaydedildi.