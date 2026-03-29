Güney Koreli üretici, muharebe sahasında kendini kanıtlamış olan 155 mm’lik namlu ve atış kontrol sistemini, yüksek hareket kabiliyetine sahip tekerlekli bir platformla birleştirdi. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarındaki tekerlekli obüs talebini karşılamayı hedefleyen bu yeni geliştirme, lojistik operasyonlarda hız ve bakım kolaylığı avantajıyla öne çıkıyor.

40 KM ÜZERİNDEKİ HEDEFLERİ VURUYOR

Yeni sistemin 8x8 tekerlekli yapısı, paletli versiyonlara kıyasla çok daha yüksek yol hızlarına ulaşmasına ve farklı harekat alanlarına hızla sevk edilmesine olanak sağlıyor. Mühendislik çalışmaları, aracın ağırlığının azaltılmasına ve bakım ihtiyaçlarının minimize edilmesine odaklanırken, K9 sisteminin sahip olduğu ağır ateş gücünden ödün verilmediği belirtiliyor. NATO standartlarındaki tüm topçu mühimmatı ve yüksek hassasiyetli güdümlü mermilerle tam uyumlu çalışan obüs, geleneksel mühimmat kullanıldığında dahi 40 kilometrenin üzerindeki hedefleri etkili şekilde vurabiliyor.

AVRUPA PAZARINDA ÜRETİM VE İHRACAT HAREKETLİLİĞİ

Güney Kore'nin bu hamlesine paralel olarak, Avrupa savunma pazarında Ukrayna ve Polonya iş birliği de dikkat çekiyor. Polonyalı Ponar Wadowice ve Ukraynalı Kramatorsk Ağır Mühendislik Fabrikası, "PK MIL SA" adlı ortak girişimle 155 mm'lik tekerlekli "2S22 Bohdana" obüslerinin üretimine başlıyor. Polonya'da kurulacak bu üretim hattı, sistemin sadece yerel kuvvetlere değil, diğer Avrupa ordularına da ihraç edilmesi için stratejik bir merkez görevi görecek.