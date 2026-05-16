Çay tarlaları, eşsiz plajları ve Colombo-Kandy arasındaki meşhur mavi tren rotasıyla Türk gezginlerin de son yıllarda radarında olan Güney Asya’nın popüler ada ülkesi Sri Lanka, turizmde doping etkisi yaratacak tarihi bir karar aldı.

Sri Lanka hükümeti, turizmi canlandırmak amacıyla 40 ülkeden gelecek ziyaretçiler için vizeyi tamamen ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Mayıs 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe giren yeni düzenleme, Mayıs 2027’ye kadar bir yıl boyunca geçerli olacak.

TÜRKİYE'Yİ LİSTEYE ALMADILAR

Sri Lanka parlamentosu tarafından onaylanan ve aralarında ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi ülkelerin yer aldığı 40 ülkelik ücretsiz vize listesinde Türkiye yer almadı. Türk vatandaşlarının Sri Lanka’ya seyahat edebilmeleri için mevcut vize prosedürlerini takip etmeye ve belirlenen harç bedellerini ödemeye devam etmesi gerekiyor.

VİZE KARARI YOĞUNLUĞU AZALTACAK

Geçtiğimiz yıl 2,3 milyon turistle rekor kıran ada ülkesi, vize sisteminde daha önce yaşadığı havalimanı yoğunlukları ve sistem arızalarının ardından köklü bir değişikliğe gitti.

Yeni sisteme göre, listedeki şanslı 40 ülkenin vatandaşları varıştan önce internet üzerinden ücretsiz bir Elektronik Seyahat İzni (ETA) alarak ülkeye giriş yapacak ve 30 güne kadar tek girişli olarak kalabilecek.

Sri Lanka Kamu Güvenliği ve Parlamento İşleri Bakanı Ananda Wijepala, bu hamlenin devlete 75 milyon dolardan fazla bir vize geliri kaybına mal olacağını ancak asıl hedefin 2026 yılı sonuna kadar 3 milyondan fazla turist çekerek bu kaybı fazlasıyla amorti etmek olduğunu belirtti.