İskoçya Premiership, dünyada iki takımın en çok dominasyon kurduğu liglerden biri olarak dikkat çekiyor. Ada liginde 1986'dan beri yalnızca "Old Firm" olarak bilinen Celtic ve Rangers sezon sonlarında şampiyonluk ipini göğüslüyor.

Aberdeen'in 1985'teki şampiyonluğundan beri Celtic ve Rangers dışında ligi zirvede bitiren takım olmadı. 40 yıllık süreçte Celtic 23 kez; Rangers ise 17 kez şampiyonluk başarısı gösterdi.

İşi abartan Rangers, bu süreçte 1989 ila 1997 yılları arasında 9 kez üst üste şampiyon olarak tarihi bir seri yakaladı. Celtic de cevabı 2012-2020 yılları arasındaki serisiyle verdi. Her iki takım da lig tarihinde toplam 55'er şampiyonluğa ulaştı. Ancak İskoçya'nın 'şımarık şampiyonlarına' 40 yıl sonra cevap gelmek üzere.

40 YIL SONRA YENİ ŞAMPİ...

Her takımın birbiriyle üçer kez karşılaştığı 12 takımlı Scottish Premiership'in normal sezonu 33 hafta sürüyor. 33 haftanın sonunda ise lig puan tablosuna göre ortadan ikiye bölünüyor, ilk 6 sıradaki takımlar "Şampiyonluk Grubu", son 6 sıradaki takımlar ise "Küme Düşme Grubu" olarak kendi aralarında birer maç yapıyor. Böylelikle her takım sezon boyunca 38 maç oynamış oluyor.

31. haftası tamamlanan yani normal sezonunun bitimine 2 hafta kalan İskoçya Ligi'nde liderlik koltuğunda Hearts oturuyor. Bu sezon yalnızca 3 hafta liderliği Celtic'e kaptırıp 28 hafta boyunca liderliği göğüsleyen Hearts, 40 yıl sonra İskoçya'da şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyor.

İskoçya Ligi'nin normal sezonunda son 2 haftaya girilirken zirvede puan durumu şöyle:

1- Hearts (66)

2- Rangers (63)

3- Celtic (61).