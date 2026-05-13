1986 yılından bu yana İngiltere gıda piyasasında önemli bir aktör olan Holmesterne Farm Co. Limited (Holmesterne Foods), 11 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla resmen kayyuma devredildi. Londra Gazetesi'nde yayımlanan resmi bildiriye göre; Interpath Advisory bünyesinden James Richard Clark ve Howard Smith, şirketin yönetimini devralan ortak kayyumlar olarak görevlendirildi.

KASAPLIKTAN DEV ÜRETİM TESİSLERİNE UZANAN YOL

emelleri 1980’li yılların ortasında küçük bir catering kasaplığı olarak atılan Holmesterne, zaman içerisinde perakende devlerine ve gıda hizmeti sektörüne ürün sağlayan dev bir yapıya dönüşmüştü. Şirket;

Brompton on Swale ve Leeming Bar olmak üzere Kuzey Yorkshire’da iki büyük tesiste operasyonlarını yürütüyordu. Çiğ, pişmiş, dondurulmuş ve oda sıcaklığında saklanabilen geniş bir ürün yelpazesine sahip olan işletme, özellikle katma değerli et ürünleri ve hazır sebze çözümleriyle tanınıyordu.

SADECE BİR TEDARİKÇİ DEĞİLDİ

Holmesterne Foods, sadece bir tedarikçi değil, aynı zamanda gelişmiş bir üretim merkeziydi. Şirketin tesisleri; ekstrüzyon, dilimleme, marinasyon ve fırınlama gibi karmaşık işlemleri gerçekleştirebilecek yüksek teknolojili donanımlara sahipti.

Özellikle Brompton on Swale tesisindeki uzman kasap kadrosuyla kırmızı et ve kümes hayvanlarını işleyen şirket, Leeming Bar’daki ünitesinde ise buharda pişirme ve otoklavlama teknikleriyle endüstriyel mutfaklara yönelik çözümler üretiyordu. Ayrıca bünyesindeki geliştirme mutfağıyla, yeni yemek fikirlerini ticari ürünlere dönüştürerek perakende zincirleri için inovasyon merkezi görevi görüyordu.

GÖZLER ŞİRKETİN GELECEĞİNDE

Perakendecilerden imalatçılara kadar geniş bir müşteri portföyüne hizmet veren şirketin iflası, yerel ekonomide ve tedarik zincirinde endişe yarattı. Konuyla ilgili görüşüne başvurulan şirket yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, kayyumların önümüzdeki günlerde varlık satışı veya yeniden yapılandırma planlarını netleştirmesi bekleniyor.