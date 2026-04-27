Teknoloji tarihinin en büyük hazinelerinden biri, Hindistan’ın Jaipur kentindeki kraliyet koleksiyonundan süzülüp gün yüzüne çıktı.

17. yüzyıldan kalma bu "tarihi akıllı telefon" (usturlap), nisan sonunda rekor bir fiyata alıcı bulabilir. İşte 33 milyon kronluk (161 milyon 324 bin TL) cihazın detayları...

Sotheby’s İslam ve Hint Sanatı Bölümü Başkanı Benedict Carter, bu eserin "türünün en büyüğü" olabileceğini açıkladı.

8,2 kilogram ağırlığında, 46 santimetre yüksekliğindeki bu pirinç levha, 17. yüzyılın standart cihazlarını saniyeler içinde 4'e katlıyor.

Hint prensi Man Singh II ve eşi Maharani Gayatri Devi'ye ait olan bu cihaz, bugüne kadar hiç kamuoyuna yansımamış.

17. Yüzyılın 'Google Haritalar'ı

Oxford Üniversitesi’nden Federica Gigante'nin "modern akıllı telefonlara" benzettiği bu cihazın yetenekleri hayrete düşürüyor:

Hücre Hücre Koordinat: Üzerinde tam 94 şehrin enlem ve boylam koordinatları tek tek işlenmiş durumda.

Yıldız Pusulası: Zamanı belirlemekten Mekke’nin yönünü bulmaya, yıldızların konumunu saptamaya kadar her şeyi yapabiliyor!

Kozmik Yansıma: Üç boyutlu evreni iki boyutlu bir levhaya yansıtan bu sistem, gök cisimlerinin tam yüksekliğini verecek kadar hassas.

33 Milyonluk Fiyat!

Daha önceki 1 milyon sterlinlik dünya rekorunu tarihe gömmesi beklenen bu cihaz için beklentiler devasa:

Üzerinde hem Farsça hem de Sanskritçe yazılar bulunması, bilimin sınır tanımadığını belgeliyor.

Sotheby's uzmanları, bu tarihi "süper bilgisayarın" 2,5 milyon sterline kadar fırlayabileceğini söyledi.