İBB davasının 64. duruşmasında dün tansiyon zirveye çıktı. Mahkeme heyeti ile 476 gündür tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan sert tartışmaya sahne oldu. Savunmasına müdahale edildiğini belirten İmamoğlu, mahkeme başkanının sözünü kesmesine ve süre sınırlamasına tepki göstererek, bunun açık bir hak ihlali olduğunu söyledi. Mahkeme Başkanı da “CMK 203” gerekçesiyle İmamoğlu’nu dün ikinci kez salondan çıkardı. İmamoğlu, karara “Türk yargısına ağır zarar veriyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi. Salondan ayrılırken ise “Adalet Bakanlığı çöküş bakanlığıdır. Benim Ankara’da yargılayacaklarım buradaki yargıyı yönetmeye çalışıyor “ dedi. İmamoğlu şunları söyledi:

“10 gündür dayatma yapıyorsunuz. Benim burada ne konuşacağıma karar verecek değilsiniz. CHP’nin ele geçirilmesi, sonrasında gerçekleşecek seçimlerde cumhurbaşkanı olacak İmamoğlu’na ‘suç örgütü’ deniyor. Tek bir delil ya da evrak ekrana yansıtılamadı. Bir ses kaydı, bir delil ortaya konulamadı. Bunu bir saldırı, bir hukuk cinayeti olarak görüyoruz.”

‘TÜRK YARGISINA ZARAR’

İmamoğlu’nun sözleri üzerine Mahkeme Başkanı, savunmanın uzatıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: “Ya savunmanızı alacağız ya da susma hakkınızı kullandığınızı zapta geçireceğiz. Benimle pazarlık yapmaya geldiyseniz sizi salondan çıkartacağım, Ekrem Bey. Savunmanızı yaparsınız ya da dışarı çıkartırım.”

Mahkeme Başkanının sözlerine İmamoğlu, “Ağır bir hak ihlali yapıyorsunuz. Türk yargısına ağır bir zarar veriyorsunuz.” dedi.

YARGILAMAYA GELDİM

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, “Ekrem Bey, neden savunma yapmaktan kaçıyorsunuz?” diye sordu. İmamoğlu ise, “Ben savunma yapmaktan kaçmıyorum. Buraya yargılamaya geldim” yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı bunun üzerine ‘susma hakkını kullandı’ işlem yaparak İmamoğlu’nu salondan çıkarttı.

‘KEPAZELİK’

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin, “Susma hakkınızı mı kullanıyorsunuz dediniz, müvekkilim ‘Hayır’ dedi. Tutanağınız hakikat dışı, işlemleriniz hakikat dışı. Yaşanan her şey kepazelik” dedi.

2352 yıla kadar hapsi isteniyor

İBB Davasında, Ekrem İmamoğlu hakkında ‘örgüt lideri’ iddiasıyla 3 bin 900 sayfa iddianame yazıldı. 402 şüpheli olan davada; tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi. İmamoğlu için 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. İmamoğlu’na iddianamede “suç örgütü kurma”, “suç örgütü yönetme”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” suçlarını işledikleri öne sürüldü. İddianamede İmamoğlu, “CHP’yi ele geçirmek” ve “Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için fon oluşturma amacıyla örgüt kurmakla” suçlandı.

17 AĞUSTOS’A ERTELENDi

Tartışmanın ardından Mahkeme Başkanı, İmamoğlu’nun duruşma salonundan çıkarılmasını istedi. İmamoğlu salondan çıkarılırken avukatlar ve izleyici sıralarından mahkeme heyetine yoğun tepki yükseldi. Davanın ikinci celsesi 17 Ağustos’ta başlayacak.

Sözleri için jet soruşturma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında mahkemedeki sözleri nedeniyle yeni soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, “Sanık Ekrem İMAMOĞLU hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği, ‘ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...’ şeklindeki sözleri nedeniyle, ‘kamu görevlisini tehdit’ suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır” dedi.