Türkiye sınırlarına giriş yapan ve SIM kart vasıtasıyla şebekeden sinyal aldığı tespit edilen yurt dışı kaynaklı cihazlar için yasal olarak 120 günlük kullanım süresi tanınmaktadır. BTK tarafından yürütülen tarama çalışmaları neticesinde, kayıt altına alınmamış IMEI numarasına sahip cihazlar için öngörülen bu sürenin tamamlanmasına 48 saat kaldı. Süre bitiminde, "kaçak" olarak nitelendirilen cihazlar iletişime kapatılacak.

KAYIT SÜRECİNDE SMS TARİHİ BELİRLEYİCİ OLUYOR

Cihaz sahiplerinin, BTK tarafından gönderilen uyarı mesajındaki tarihi esas alması gerekmektedir. Örneğin, 5 Ocak 2026 tarihinde "cihazın kayıt altına alınması gerektiğini" bildiren bir SMS alan kullanıcı için 120 günlük yasal takvim bu tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır. Bu durumda olan bir cihaz, 5 Mayıs 2026 tarihine kadar şebekeye açık kalabilmektedir.

E-SIM İLE KULLANIM SÜRESİ FARKLILIK GÖSTERİYOR

Yeni nesil akıllı telefonlarda bulunan e-SIM teknolojisi, kullanım süresinin uzamasına olanak tanımaktadır. Fiziksel SIM kart yuvası ile 120 gün boyunca kullanılabilen cihazlar, e-SIM aktivasyonu ile 120 gün daha ek süre kazanarak toplamda 240 gün boyunca kayıt yaptırmadan kullanılabiliyor. Bu 240 günlük toplam sürenin sonunda kayıt edilmeyen cihazlar şebeke erişimine kapatılmaktadır.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 54 BİN 258 LİRA

Yurt dışı kaynaklı cihazların Türkiye şebekelerinde kesintisiz olarak kullanılabilmesi için IMEI kayıt harcının yatırılması zorunludur. 2026 yılı itibarıyla belirlenen IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 Türk lirasıdır. Bu bedeli ödeyen kullanıcılar, cihazlarını yasal olarak Türkiye’deki hatlarla kullanmaya devam edebilmektedir.

Yurt dışından getirilen cihazların iletişime açık kalabilmesi için yasal sürelerin takibi ve belirlenen harç ödemelerinin zamanında yapılması önem arz etmektedir. 48 saatlik sürenin ardından kayıt dışı olduğu tespit edilen tüm cihazlar kademeli olarak şebeke dışı bırakılacaktır.

IMEI KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Telefonunuzun IMEI numarasının kayıtlı olup olmadığını öğrenmek için, e-Devlet üzerinden sunulan "BTK IMEI Sorgulama" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

"IMEI numarası kayıtlı" yazısı çıkıyorsa, endişe etmenize gerek yok demektir.