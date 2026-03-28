Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), merakla beklenen Şubat 2026 kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Veriler, yılın ikinci ayında iş dünyasında hem temkinli bir geri çekilmenin hem de stratejik bir büyümenin bir arada yaşandığını ortaya koyuyor. Özellikle kadın girişimci oranı ve yabancı sermaye ilgisi dikkat çekici boyutlara ulaştı.

ŞİRKET KURULUMUNDA GERİLEME SÜRÜYOR

TOBB verilerine göre, Şubat ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya (Ocak) kıyasla yüzde 15,1 oranında bir azalış göstererek 11 bin 115'ten 9 bin 432'ye düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısında ise hafif bir kıpırdanma yaşandı ve sayı yüzde 1,1 artışla 1.621'e yükseldi.

Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise tablo daha pozitif; kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 3,3 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 5,8 azaldı. Bu durum, uzun vadeli projeksiyonlarda girişimcilik iştahının korunduğunu gösteriyor.

LOKOMOTİF TİCARET VE İNŞAAT OLDU

Yeni kurulan 9 bin 581 şirket ve kooperatifin sektörel dağılımı, Türkiye ekonomisinin ağırlık merkezlerini bir kez daha teyit etti:

Ticaret: 3 bin 283 şirket toptan ve perakende ticaret alanında işbaşı yaptı.

İnşaat: 1.504 şirketle ikinci sırada yer alırken, gerçek kişi işletmelerinde 699 kurulumla liderliği kimseye bırakmadı.

İmalat: 1.163 yeni şirketle üretim bandındaki yerini aldı.

Şubat ayının ilginç bir detayı ise Ardahan ve Bayburt oldu. Bu iki il hariç Türkiye’nin her noktasında yeni şirket kurulumu gerçekleşti. Kurulan şirketlerin devasa bir çoğunluğu (%37,8) her zamanki gibi İstanbul merkezli oldu.

KADIN GİRİŞİMCİLER SAHNEDE

2026 yılı verileri, iş dünyasında demografik bir değişimi de müjdeliyor. TOBB raporuna göre:

Kadın Girişimci Oranı: Yeni kurulan kooperatiflerde yüzde 24,7, limitet şirketlerde yüzde 16 ve anonim şirketlerde yüzde 15,4 seviyesine ulaştı.

Yaş Dağılımı: Girişimcilikte en aktif grubun 35-44 yaş aralığı olduğu görülürken, limitet şirketlerde 25-34 yaş grubunun yüzde 31,9 ile domine edici bir güç haline gelmesi dikkat çekti.

YABANCI SERMAYEDE ORTADOĞU ETKİSİ

Şubat ayında kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin yapısı incelendiğinde, 380 şirketin Suriye, 38 şirketin ise İran ortaklı olduğu görüldü. Kurulan bu şirketlerin toplam sermayesinin yüzde 85,1’i doğrudan yabancı ortak payından oluşarak ekonomiye önemli bir sermaye girişi sağladı.

İLK İKİ AYIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Yılın ilk iki ayını kapsayan genel tabloya bakıldığında; 2026’nın Ocak-Şubat döneminde kurulan toplam şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 20 bin 547’ye ulaştı. Kapanan şirket sayısının ise aynı dönemde yüzde 12,2 azalarak 3 bin 225’e gerilemesi, piyasalardaki direncin arttığına işaret ediyor.