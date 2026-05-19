Geleneksel inşaat yöntemlerinden farklı olarak şantiyede beton dökme, duvar örme veya kaynak işlemi gerçekleştirilmedi. Yaklaşık 100 işçinin görev aldığı projede, kule ve mobil vinçler yardımıyla fabrikada önceden üretilmiş paslanmaz çelik modüller üst üste istiflenerek birbirine cıvatalarla sabitlendi. 7 Ocak 2024 tarihinde ilk modülün yerleştirilmesiyle başlayan montaj süreci, 12 Ocak 2024'te 26. katın tamamlanmasıyla son buldu.

HER 21 DAKİKADA BİR DAİRE MODÜLÜ ÜRETİLİYOR

Fransız Modüler Yapı Enstitüsü'nün yayımladığı verilere göre, geliştirici firma Broad Group, malzemeleri şantiye sahasında birleştirmek yerine dairelerin tamamını üretim tesislerinde imal ediyor. Fabrikadaki üretim bandında her 21 dakikada bir modülün tamamlandığı; elektrik kabloları, klima boruları, iç döşemeler ve pencerelerin modüller kamyonlara yüklenmeden önce monte edildiği bildirildi. Toplamda 14 bin metrekarelik yaşam alanına sahip olan binada, 68 metrekarelik 208 dairenin mobilya montajları da fabrikada gerçekleştirildi.

DEPREME KARŞI ÇELİK TEKNOLOJİSİ

İnşaatta betonarme yerine, şirketin "B-CORE" adını verdiği patentli, çok katmanlı paslanmaz çelik yapılar kullanıldı. Broad Group USA Pazarlama Direktörü Jeremy Zimman, paslanmaz çeliğin korozyon direncinin yanı sıra yüksek süneklik özelliğine sahip olduğunu, bu sayede yapıların çekme gerilimlerine dayanarak deprem anında bükülebildiğini açıkladı. Şirketin genel müdürü Li Shun ise geleneksel betonarme binaların 50-70 yıl içinde deforme olmaya başladığını, paslanmaz çelikten üretilen bu kulenin ise 1000 yıldan fazla dayanacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

Pasif ev prensiplerine göre inşa edilen daireler; güneş ısısını engelleyen dört bölmeli pencereler, ses ve ısı yalıtımlı dış duvarlar ve enerji geri kazanımlı havalandırma sistemleriyle teslim ediliyor. Bina içinde yer alan entegre merkezi su filtreleme sistemi, şebeke suyunu doğrudan içilebilir seviyeye getiriyor.

Ayrıca modülleri birbirine bağlayan cıvatalı sistem, binanın tamamen sökülmesine de imkan tanıyor. Broad Group, gerekli görülmesi halinde 26 katlı kulenin tamamının demonte edilerek kamyonlarla başka bir konuma taşınabileceğini ve orada yeniden kurulabileceğini belirtti.