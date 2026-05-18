Kolombiyalı bir girişim, hem dünya genelindeki plastik kirliliğine savaş açacak hem de ev sahibi olmayı kolaylaştıracak devrim niteliğinde bir projeye imza attı. "Conceptos Plásticos" adlı şirket, çöplerden topladığı atık plastikleri geri dönüştürerek tıpkı Lego parçaları gibi birbirine geçen özel inşaat tuğlaları üretti.

Çimento ve harç kullanımını tamamen ortadan kaldıran bu yöntemle, 40 metrekarelik müstakil bir ev sadece 5 gün içinde anahtar teslim hale getirilebiliyor.

EVİN TOPLAM MALİYETİ 310 BİN TL

Geleneksel inşaat yöntemleriyle aylarca süren ev yapım sürecini tersine çeviren bu sistemde, her biri yaklaşık 3 kilogram olan plastik tuğlalar şantiyeye hazır olarak geliyor. İçinde iki oda, bir salon, mutfak ve banyo barındıran standart bir evin toplam maliyeti ise sadece 6 bin 800 dolar (yaklaşık 310 bin TL) olarak hesaplanıyor.

Herhangi bir usta veya özel işçilik gerektirmeyen bu modüler evler, deprem yönetmeliklerine uygun olmasının yanı sıra yangına, sıcağa ve sese karşı da yüksek yalıtım sağlıyor.

DOĞADA 500 YILDA YOK OLACAĞINA DÖNÜŞTÜRÜP EV YAPIYORLAR

Proje, ekonomik ve hızlı bir barınma çözümü sunmanın ötesinde çok güçlü bir çevresel dönüşümü de barındırıyor. Doğada yok olması 500 yılı bulan plastik atıkların eritilmesiyle üretilen bu evlerin her biri, tam 6 ton plastiğin çöplüklere veya denizlere karışmasını önlüyor.

Yerel geri dönüşüm işçilerine de istihdam sağlayan proje, şimdiden UNICEF ve Norveç Mülteci Konseyi'nin desteğiyle Afrika'da okul yapımlarında ve Kolombiya'da evsiz kalan ailelerin barınma ihtiyaçlarında aktif olarak kullanılmaya başlandı.