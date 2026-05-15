İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgilerinin değiştirilerek “change” işlemi uygulandığı tespit edildi. Bu yöntemle hazırlanan araçların üçüncü kişilere satıldığı ve haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, “change” işlemi yapıldığı belirlenen 40 araca da el konuldu.