Muğla merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma neticesinde, kamuoyunda ‘Daltonlar’ olarak bilinen silahlı suç örgütüne ağır bir darbe indirildi. Aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 5 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri; Muğla, Şanlıurfa, Antalya, Ankara ve İstanbul’da önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Suç dosyaları oldukça kabarık olan şüphelilerin; 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', ‘nitelikli yağma', 'silahla mala zarar verme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit' gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.

Yakalanan 12 kişinin jandarma komutanlığındaki sorgu ve işlemleri sürerken, adli makamlar firari durumda olan 11 şüphelinin daha yakalanması için düğmeye bastı. Güvenlik güçlerinin suç örgütünün tamamen çökertilmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.