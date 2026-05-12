Samsun Havza’da etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinden geçen Hacı Osman ve Tersakan derelerinde su seviyeleri hızla yükselirken, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi.

BODRUM KATLARI SU BASTI

Taşkınların yaşandığı bölgelerde belediye ekipleri iş makineleriyle müdahaleye başladı. Yoğun yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin özellikle zemin ve bodrum katlarını su bastığı, yollarda ise su birikintileri oluştuğu bildirildi.

TRAFİKTE ZORLANDILAR

Yozgat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise sel suları nedeniyle yürümekte zorlandı.

ARAÇLAR ÇAMURA SAPLANDI

Çorum Sungurlu'da sağanak yağışın ardından derenin taşması sonucu Sungurlu-Çankırı kara yolunda ulaşım aksadı. Araçlar çamura battı.

YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Çankırı'da öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu.

BOLU’DA DOLU ETKİLİ OLDU

Bolu’da kent merkezinde etkili olan sağanak, yerini öğleden sonra doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.