ABD ve İsrail koalisyonunun İran'a karşı başlattığı savaş boyunca büyük bir özgüvenle açıklamalar yapsada, İran ve desteklediği vekil örgütler koalisyonu ABD üslerinde ve İsrail şehirlerinde büyük hasara yol açtı.

İran'ın füze ve İHA saldırıları, Lübnan'ın güneyinde savaşn Hizbullah'ın yüzlerce roketiyle birleşince Demir Kubbe defalarca delindi, Körfez'deki 13 ABD üssü harap oldu.

İsrailli siviller sığınaklarından çıkamayacak hale gelirken Körfez'deki ABD komutanları sürekli bombalanan üslerden ayrılarak otellere yerleşti. Nitekim İran bu otelleri de vurmaya başladı.

Bu esnada ABD her gün İran'ın füze fırlatma rampalarını, yeraltı füze şehirlerini 1 tona kadar ulaşabilen bombalarla vurmaya devam ediyor.

Ancak yer altına gömülen füze şehirleri her şeye rağmen çalışmaya devam ediyor. ABD'nin bir hafta içinde 5 ayrı kez vurduğu Yazd üssünden ABD üslerini vuran füze salvolarının ateşlendiği görüntülendi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth İran'ın ordusunu yok ettiklerini iddia etse de, saldırılar Körfez'i ateşe vermeye devam ediyor.

İRAN'IN PLANI

İranlı kaynaklara Demir Kubbe'yi delen saldırılar dikkatli bir planlama sonucu hazırlanıyor.

Hizbullah ve İran, saldırıların noktalarını birbirlerine şifreli mesajlar göndererek koordine ediyor. İlk saldırıların amacı ise isabet değil, ekonomik darbe.

Tanesi milyonlarca dolara ulaşabilen hava savunma füzelerini tüketmeyi planlayan Hizbullah ve İran, Demir Kubbe ve Davud Sapanı gibi hava savunma sistemlerinin yoğunlukta olduğu bölgelere ucuz füze, roket ve İHA'lar ateşliyor.

İsrail, pahalı mühimmatlar kullanarak bu tehditlere saldırı için harcanan fiyata göre katlarca daha pahalı bir karşılık veriyor.

Nitekim sorun sadece para değil, bu pahalı mühimmat üretmek için gereken zaman saldırılar, İsrail'in cephaneliğini hızla tüketiyor.

Saldırıların ikinci aşamasında ise İran, misket bombaları kullanarak bir bölgeye genel bir saldırıda bulunuyor. Zaten zayıflamış olan hava savunması bu bombaları durduramıyor.

İsrail'den gelen görüntüler saldırıların başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Körfez'deki ABD üslerindeki milyar dolarlık radar ekipmanı ve hava araçları imha edildi. Körfez Dayanışma Meclisi ülkelerinin enerji tesisleri ise alevlere teslim oldu.

İran'ın planı, dünyayı bir ekonomik krizin eşiğine getirirken savaşı başlatan ABD'yi de çıldırttı.