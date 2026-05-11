Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı bir galada boşandığı eşiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son evliliğini kısa süre önce sonlandıran Erbil, gazetecilerin sorularını yanıtlarken evlilik konusundaki düşüncelerini de açıkça dile getirdi.

SON EVLİLİĞİ 7 AY SÜRMÜŞTÜ

28 Ağustos 2025’te Sarıyer’de gerçekleşen nikâhla Gülseren Ceylan ile evlenen Erbil’in bu evliliği, yaklaşık 7 ay sonra 25 Şubat 2026’da tek celsede sona ermişti.

''YÜZDE 99 HATA BENDE''

Boşanmanın ardından yaptığı açıklamada hatalarının büyük bölümünü kendisine yükleyen Erbil, “Yüzde 99 hata benden kaynaklıydı” ifadelerini kullanmıştı.

''BİR DAHA EVLENEBİLİRİM''

Gala gecesinde yeniden konuşan ünlü şovmen, “Biz artık birbirimiz hakkında konuşmuyoruz. İyi de oldu kötü de oldu, geçti gitti. Ben evliliği demek ki beceremiyorum, beş kez denedim ama bir daha da deneyebilirim” sözleriyle dikkat çekti.

Erbil ayrıca bekârlık süreciyle ilgili, “Alışmaya çalışıyorum. Hiç yabancı olduğum bir durum değil. En çok nafaka veren isimlerden biri miyim? 30 senedir veriyorum, daha ne vereyim?” ifadelerini kullandı.