Yeşilçam’ın usta oyuncusu Suzan Avcı’nın oyuncu ve müzisyen kızı Binnaz Avcı'nın, eşi Murat Metin Acar ile birbirlerine açtıkları karşılıklı boşanma davası sonuçlandı. Binnaz Avcı ve Acar’ın 5 yıllık evliliği, 5 dakika süren duruşmanın ardından anlaşmalı olarak son buldu.

EVLENİRKEN ŞÜKÜR ETMİŞTİ

Nikah masasına 2021 yılında oturan Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar'ın uzun yıllar aşk yaşadığı biliniyordu. Pandemi döneminde az sayıda ünlü dostunun katıldığı nikahtan sonra Binnaz Avcı sosyal medya hesabında "Çok şey var söyleyecek, çok şey var yazacak. Şimdilik sadece bu fotoğraf ve dilimde şükür. Seni çok seviyorum" açıklamasını yapmıştı.

KARŞILIKLI DAVA AÇTILAR

Sabah’ın haberine göre, çiftle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Binnaz Avcı ile Murat Metin Acar, evliliklerini sonlandırmak üzere mart ayında İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.





İddiaya göre, her iki taraf da karşılıklı olarak boşanma davası açarken, mahkemeye sundukları dilekçelerde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini ifade etti. Mahkeme, yapılan başvuruyu kabul etti.

TEK CELSEDE

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada, Binnaz Avcı ile Murat Metin Acar anlaşmalı olarak boşandı. Tarafların karşılıklı maddi talepte bulunmadığı davada mahkeme, çiftin boşanmasına hükmetti.