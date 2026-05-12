Eski voleybolcu ve Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Uzun süredir ilişkilerinde sorun yaşadığı bilinen çiftin boşanma kararı sosyal medyada gündem oldu.

2024'TE KRİZ YAŞAMIŞLARDI

2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlenen Sahra Işık, 2024 yılında evliliklerinde ciddi bir kriz yaşamış, çiftin o dönemde terapiste giderek ilişkilerini kurtardığı biliniyordu. Bu süreçte dünyaya gelen oğulları Pamir ile birlikte aile hayatlarını sürdürmeye çalışan çift, yaşanan sorunları aşamadı.

BOŞANMA AÇIKLAMASI

Sahra Işık yaptığı açıklamada, “Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık” ifadelerini kullandı. Ünlü isim, 11 aylık bebekleri Pamir’in huzuru ve mutluluğunun her zaman öncelikleri olduğunu da vurguladı.

Işık açıklamasının devamında, “Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz” diyerek kamuoyundan destek istedi.

Boşanma haberi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı Sahra Işık’a destek mesajları paylaştı.