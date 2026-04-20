Seyahat blog yazarı Daniel Pinto’nun Bangkok ziyaretiyle yeniden gündeme gelen işletme, yarım asırlık pişirme yöntemiyle gastronomi dünyasında tartışma yarattı. İşletme sahipleri, 1976 yılından bu yana ocağı hiç söndürmediklerini ve tenceredeki çorba azaldıkça üzerine taze malzemeler ile su ekleyerek süreci devam ettirdiklerini ifade etti.

50 YILDIR KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Restoranda "Nua Toon" olarak bilinen bu özel yemek; yavaş pişirilmiş sığır eti, taze malzemeler ve balık köftelerinden oluşuyor. 50 yıllık kesintisiz üretim süreciyle dikkat çeken işletmenin başarısı, uluslararası gastronomi çevreleri tarafından da tescillenmiş durumda. Restoranın duvarlarında, 2018 ve 2019 yıllarına ait Michelin ödülleri sergileniyor.

Pinto, restoranın sunduğu ödüllü lezzetlere rağmen oldukça mütevazı bir yer olduğunu ve turistlerden ziyade yerel halk tarafından tercih edildiğini bildirdi. Çorbayı tadan Pinto, ilk etapta hijyen ve güvenlik kaygıları yaşadığını ancak yemeğin beklediğinden daha taze ve lezzetli olduğunu vurguladı.

GELENEKSEL "HİÇ BİTMEYEN GÜVEÇ" YÖNTEMİ

Tayland mutfağının simgelerinden biri haline gelen bu yöntem, sosyal medya ve bilim dünyasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar tencerenin temizliği konusunda endişelerini dile getirirken, uzmanlar ve destekçiler çorbanın sürekli kaynama derecesinde olmasının bakteriyel gelişimi engellediğini ve bu durumun çorbayı güvenli kıldığını savunuyor.

Tarihsel perspektifte ise bu yöntemin yeni olmadığı, özellikle Viktorya döneminde Avrupa’daki ailelerin benzer bir "hiç bitmeyen güveç" kültürü uyguladığı kaydediliyor. Bu yöntemde azalan yemeğe sürekli yeni malzeme eklenerek tencerenin içeriği sürekli yenileniyor ancak temel su ve lezzet özü korunuyor.