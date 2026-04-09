Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki Beşevler ve 30 Ağustos Zafer mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlere pencerelerin zorlanarak girildiğini belirledi. Yapılan incelemelerde 85 güvenlik kamerası görüntüsü ve 950 araç kaydı analiz edilerek, olayların faili olarak 28 suç kaydı bulunan K.A. tespit edildi. Polis ekipleri, hakkında 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A.’yı kız arkadaşının evinde saklanırken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca zanlının evlere girdiği anların güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.