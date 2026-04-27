Orta Doğu'daki savaş ve ABD ablukasının gölgesinde Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CNN’in aktardığına göre, dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen 142 metrelik "Nord" isimli mega yat boğazı başarıyla geçti. Denizcilik takip platformu MarineTraffic verilerine göre, perşembe akşamı Dubai'den ayrılan yat önceki gün gece saatlerinde boğazı geçerek Maskat yönüne doğru ilerledi. Söz konusu yatın daha sonra İran’a ait Larak Adası açıklarından geçtiği belirtildi. FİYATI 500 MİLYON DOLAR Rusya'nın önde gelen milyarderlerinden Alexey Mordashov’a ait olduğu iddia edilen yatın yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Daha önce, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçmeye çalışan iki gemiyi alıkoyduğu bildirilmişti. 27 Nisan'da açıklanan denizcilik verilerine göre, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesiyle beraber Hürmüz'de son 24 saatte en az 7 geminin geçiş yaptığı belirtiliyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.