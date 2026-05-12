Projenin toplam maliyetinin enflasyon nedeniyle yaklaşık 57 milyar dolara kadar yükseldiği belirtiliyor. Yaklaşık 70 kilometrelik koruma hattını kapsayan sistemin, özellikle Houston çevresindeki kritik petrol ve petrokimya altyapısını büyük kasırgalara karşı korumayı hedeflediği ifade ediliyor.

BARİYERLERLE KASIRGA DALGALARI DURDURULACAK

Galveston Körfezi girişine kurulması planlanan dev kapak sistemi, yaklaşan kasırga sırasında kapanarak deniz kabarmasının iç bölgelere ulaşmasını engelleyecek. Projede ayrıca kilometrelerce uzunlukta kıyı setleri, güçlendirilmiş sahil şeritleri ve kumul bariyerleri yer alıyor.

Uzmanlara göre sistem, Hollanda’daki dev deniz bariyerleri ve New Orleans’taki kasırga koruma altyapısından ilham alınarak geliştirildi. Yetkililer, olası büyük bir kasırganın Houston bölgesinde yüz milyarlarca dolarlık hasara yol açabileceğini belirtiyor.

PROJE YILLARDIR GÜNDEMDE

'Ike Dike' fikri ilk kez 2008’deki yıkıcı Ike Kasırgası sonrası ortaya çıktı. ABD Kongresi projeyi resmi olarak 2022’de onayladı ancak finansman ve tasarım süreçleri nedeniyle çalışmalar uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

2026 yılında projedeki ilk büyük mühendislik ve tasarım sözleşmeleri verilmeye başlandı. Yetkililer, tam inşaat sürecinin onlarca yıl sürebileceğini ifade ediyor.